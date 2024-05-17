В УТ МВД России по ЮФО общественники подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В УТ МВД России по ЮФО завершился региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», проводимого в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.
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