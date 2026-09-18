Олимпийского чемпиона Чепикова похоронят на Троекуровском кладбище

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы Сергей Чепиков будет похоронен 19 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.
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