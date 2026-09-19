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Мировое обозрение

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Удары с земли и воздуха: В Минобороны раскрыли нестандартную тактику при взятии двух сёл в ДНР

Удары с земли и воздуха: В Минобороны раскрыли нестандартную тактику при взятии двух сёл в ДНР

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике — Гулево и Марьевку.

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