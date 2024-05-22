МИД предрек провал зеленой политики ЕС в случае запрета импорта урана из РФ

Зеленая политика Евросоюза обречена на провал в случае, если Брюссель решит запретить импорт российского урана, ему будет сложно обеспечить безопасность реакторов, разработанных именно под топливо из России.
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