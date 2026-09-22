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Наука и Техника

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Как подобрать промышленный компьютер для машинного зрения: личный опыт и системный подход

Как подобрать промышленный компьютер для машинного зрения: личный опыт и системный подход

Когда заходит разговор о машинном зрении на производстве, многие сразу представляют себе камеру, которая смотрит на конвейер, и компьютер, который «все видит».

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