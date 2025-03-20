На Южном Урале затоплены восемь дорог

В Челябинской области остаются затопленными десятки домов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Аше остаются подтопленными 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка.