«Как будто в уши льют горячую лаву»: из-за редкого заболевания мама не может слышать смех своих детей

Женщине приходится жить в берушах — хотя еще недавно она была абсолютно здорова. 49-летняя британка Карен Кук еще 1,5 года назад жила совершенно обычной жизнью: работала бортпроводницей, любила гулять, проводить время на свежем воздухе и общаться со своими сыновьями 7 и 11 лет.