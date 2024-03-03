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«Как будто в уши льют горячую лаву»: из-за редкого заболевания мама не может слышать смех своих детей

«Как будто в уши льют горячую лаву»: из-за редкого заболевания мама не может слышать смех своих детей

Женщине приходится жить в берушах — хотя еще недавно она была абсолютно здорова. 49-летняя британка Карен Кук еще 1,5 года назад жила совершенно обычной жизнью: работала бортпроводницей, любила гулять, проводить время на свежем воздухе и общаться со своими сыновьями 7 и 11 лет.

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