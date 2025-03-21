“Откуда ноги растут у этого вброса”, – концертный директор Марины Хлебниковой о здоровье певицы

Концертный директор певицы Марины Хлебниковой, Данила Прайс, опроверг слухи о серьезных проблемах со здоровьем артистки, после того как в СМИ появилась информация о том, что у нее диагностировали инфекцию кожи.
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