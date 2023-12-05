Россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше

В России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату от 1 млн рублей в месяц и более (до вычета подоходного налога), говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата (есть у «Известий»).
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