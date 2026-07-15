Психолог Макарова: желание ребенка быть диносьютом говорит о склонности к инфантилизму

В последнее время у детей стало популярно быть диносьютами. Тренд объясняется естественным стремлением несовершеннолетних к участию в различных субкультурах, но может указывать и на склонность к инфантилизму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии