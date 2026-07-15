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Всё о женщинах

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Психолог Макарова: желание ребенка быть диносьютом говорит о склонности к инфантилизму

Психолог Макарова: желание ребенка быть диносьютом говорит о склонности к инфантилизму

В последнее время у детей стало популярно быть диносьютами. Тренд объясняется естественным стремлением несовершеннолетних к участию в различных субкультурах, но может указывать и на склонность к инфантилизму.

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