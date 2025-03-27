Захарова: размещение "миротворцев" НАТО на Украине чревато столкновением с РФ

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS Размещение на территории Украины военных из стран НАТО в рамках так называемой миротворческой операции "коалиции желающих" может привести к прямому столкновению блока с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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