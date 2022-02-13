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Врач рассказал о признаках пневмонии у детей до года

Врач рассказал о признаках пневмонии у детей до года

depositphotos Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал ТАСС, что учащенное дыхание, раздувание крыльев носа у детей до года может быть признаком пневмонии.

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