Врач рассказал о признаках пневмонии у детей до года

depositphotos Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал ТАСС, что учащенное дыхание, раздувание крыльев носа у детей до года может быть признаком пневмонии.