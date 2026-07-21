Ситуация на загоревшемся российском промышленном объекте изменилась

Открытое горение на промышленных предприятиях в Липецке ликвидировано. О том, что ситуация на загоревшихся производственных объектах изменилась, сообщил в Telegram губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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