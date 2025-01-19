У Путина есть одна причина для встречи с Трампом. И это не перемирие. Полковник Пинчук ответил честно на вопрос

СТ

Сергей Татаринцев

А вы сначала спросите у наших солдат об этом,согласны ли они на перемирие с фашистами?Которые убивают мирных жителей и взрывают их дома.Которые убивают невинных детей.Что означает слово перемирие для упоротых хохлов,ну во первых-это передышка и свежее пополнение укровояк и затем их обучение в НАТО,да и само НАТО не останется в стороне.А вот чтобы этого не произошло,то и надо дожимать хохлов и побеждать их на поле боя,и договариваться нам с ними о перемирие,это смерти подобно.