У Путина есть одна причина для встречи с Трампом. И это не перемирие. Полковник Пинчук ответил честно на вопрос

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Комментарии
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Семен Демин
Победа будет позже. А сейчас будет перемирие.
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3 час.
Семен Демин
Если не будет мира, то будет полномасштабная ядерная война.
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3 час.
СТ
Сергей Татаринцев
А вы сначала спросите у наших солдат об этом,согласны ли они на перемирие с фашистами?Которые убивают мирных жителей и взрывают их дома.Которые убивают невинных детей.Что означает слово перемирие для упоротых хохлов,ну во первых-это передышка и свежее пополнение укровояк и затем их обучение в НАТО,да и само НАТО не останется в стороне.А вот чтобы этого не произошло,то и надо дожимать хохлов и побеждать их на поле боя,и договариваться нам с ними о перемирие,это смерти подобно.
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3 час.

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