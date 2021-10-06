Спортивные школы семи МО Приангарья получили более 900 тысяч рублей из областного бюджета. Размер субсидии для каждого муниципалитета зависит от количества спортсменов и затрат на реализацию программы спортивной подготовки на одного человека.
Спортивные школы семи МО Приангарья получили более 900 тысяч рублей из областного бюджета. Размер субсидии для каждого муниципалитета зависит от количества спортсменов и затрат на реализацию программы спортивной подготовки на одного человека.
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