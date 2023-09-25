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Аналитик Мункки назвал запуск ракет корветом ВМФ РФ в Балтийском море необычным

Аналитик Мункки назвал запуск ракет корветом ВМФ РФ в Балтийском море необычным

Балтийский флот России не впервые провел ракетные пуски. Однако старший преподаватель кафедры военно-морских наук в финском Университете национальной обороны Ансси Мункки в беседе с журналистами Ilta-Sanomat назвал сентябрьские учения нетипичными.

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