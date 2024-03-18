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Новая статья: Система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid E240: альтернатива суп...

Новая статья: Система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid E240: альтернатива суп...

Новая статья: Система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid E240: альтернатива суперкулеру?Можно ли ожидать чего-то нового от очередной системы жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, да ещё и в бюджетном ценовом сегменте? Скорее нет, чем да.

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