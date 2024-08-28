Гладков: жителям Белгородской области выплатили по 15 тыс. рублей после атак ВСУ

Жителям ряда населенных пунктов Белгородской области выплатили компенсации в связи с атаками ВСУ. Граждане Валуйского и Грайворонского округов, а также Белгородского и Краснояружского районов получили по 15 тысяч рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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