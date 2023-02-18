smi.today

4 223 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Наконец-то додумались, экспериментаторы хреновы, а то только поколение предателей Родины типа колей из Уренгоя способ...«Известия»: Госду...
  • Андрей Сим
    Вот еще Кулебу не спросили, кто может быть посредником. Ведь он еще три дня назад ни о каких переговорах и слышать не...Глава МИД Кулеба:...
  • Elena Zakharova
    А Россия покажет всему западу вместе с писториусом - 🖕Глава Минобороны ...

В Израиле возобновляются протесты против планов правительства

В Израиле возобновляются протесты против планов правительства

Массовые протесты против усилий правительства по сокращению судебных полномочий в стране возобновятся вечером 18 февраля уже седьмую неделю подряд митингами в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах, сообщает The Times of Israel.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх