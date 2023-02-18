В Израиле возобновляются протесты против планов правительства

Массовые протесты против усилий правительства по сокращению судебных полномочий в стране возобновятся вечером 18 февраля уже седьмую неделю подряд митингами в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах, сообщает The Times of Israel.