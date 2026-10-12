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Летом 2026 года число смартфонов с вирусами в России выросло более чем на треть

Летом 2026 года число смартфонов с вирусами в России выросло более чем на треть

Летом 2026 года число пользователей, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных системы мониторинга киберугроз МегаФона.

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