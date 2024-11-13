Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

897 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Захожу  в  свой  банк ...Там  пожилая  полная  женщина  ,  сидит  на  стуле  и  кричит  ,  чтобы  дали  ей  возможнос...Бдительная новгор...
  • Игорь Васиков
    Некоторые транспортники забудут присягу еще до окончания мероприятия...На Невском пятачк...
  • Иван Ураганов
    Был случай(из инета) старик подошёл к банкомату с телефоном и хотел перевести 500 тысяч,банковский работник поняла,чт...Бдительная новгор...

Военнослужащие соединения РХБ защиты группировки войск «Центр» в свой профессиональный праздник награждены госнаградами в зоне проведения СВО

Военнослужащие соединения РХБ защиты группировки войск «Центр» в свой профессиональный праздник награждены госнаградами в зоне проведения СВО

За проявленные самоотверженность и героизм командир бригады РХБ защиты группировки войск «Центр» вручил военнослужащим медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и «Суворова».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх