Военнослужащие соединения РХБ защиты группировки войск «Центр» в свой профессиональный праздник награждены госнаградами в зоне проведения СВО

За проявленные самоотверженность и героизм командир бригады РХБ защиты группировки войск «Центр» вручил военнослужащим медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и «Суворова».
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