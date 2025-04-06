200-рублевые купюры начали продавать за миллионы

В России начали продавать 200-рублевые купюры за тысячи и миллионы рублей. Это связано не только с уникальными номерами банкноты, но и с изменением дизайна, заявил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин, пишет РИА Новости.
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