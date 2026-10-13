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Копеечка - Объявления Донбасса

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Сдается 3 комнатная квартира 72кв.м переулок Рижский Левый берег в Мариуполе - 45 000 руб

Сдается 3 комнатная квартира 72кв.м переулок Рижский Левый берег в Мариуполе - 45 000 руб

От собственника! БЕЗ КОМИССИИ! В долгосрочную аренду сдаётся чистая светлая квартира, 3 комнаты из 4х, чешка.

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