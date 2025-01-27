ПОГОДА ПРОСТО ОФИГЕТЬ!!! Такое ощущение, что МАРТ с ЯНВАРЕМ сутки через двое работают.☀️❄️☔️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 27 января: Облачно с прояснениями.
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ПОГОДА ПРОСТО ОФИГЕТЬ!!! Такое ощущение, что МАРТ с ЯНВАРЕМ сутки через двое работают.☀️❄️☔️ По данным ЦГМС в Волгоградской области 27 января: Облачно с прояснениями.