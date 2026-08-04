Иран не играет по правилам Вашингтона — он их переписывает: как Тегеран превратил географию в оружие, которое нельзя нейтрализовать?

В комментарии RuNews24.ru руководитель проектов КГ «Полилог» Евгений Зленко отметил, что пример Ирана наглядно демонстрирует, как национальная элита может последовательно выстраивать стратегию, опираясь на трезвую оценку собственных ресурсов и уязвимостей противника.
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