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Мостовой об ожиданиях от 2024-го: «Никаких. Всегда все оставалось как есть, а у многих даже хуже становилось. Особенно если посмотреть гороскопы»

Мостовой об ожиданиях от 2024-го: «Никаких. Всегда все оставалось как есть, а у многих даже хуже становилось. Особенно если посмотреть гороскопы»

– Какие у вас ожидания от 2024 года? – Никаких. Что только в жизни ни говорили, всегда все оставалось как есть, а у многих даже хуже становилось.

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