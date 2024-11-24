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Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» осужденного олигарха

Суд в Москве национализировал «Горбушкин двор» осужденного олигарха

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) об обращении в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур.

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