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Российский актер Чадов посадил за руль девятилетнего сына

Российский актер Чадов посадил за руль девятилетнего сына

Актер Алексей Чадов посадил за руль машины своего восьмилетнего сына Федора. Вместе с ними на пассажирском сидении расположилась их собака по кличке Умка.

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