Семейный фестиваль объединил школьников и их родителей

Праздник «Мир дому твоему: традиции и обычаи» прошел в гимназии №17 Петрозаводска Фестиваль состоялся в рамках проведения «родительской субботы» в учебном заведении, во время которого родители гимназистов смогли участвовать в различных школьных мероприятиях: открытых уроках, мастер-классах, квестах и, конечно, в семейном фестивале.