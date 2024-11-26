Семейный фестиваль объединил школьников и их родителей

Праздник «Мир дому твоему: традиции и обычаи» прошел в гимназии №17 Петрозаводска Фестиваль состоялся в рамках проведения «родительской субботы» в учебном заведении, во время которого родители гимназистов смогли участвовать в различных школьных мероприятиях: открытых уроках, мастер-классах, квестах и, конечно, в семейном фестивале.
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