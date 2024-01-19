Собянин: В 2023 году в метро Москвы прошло рекордное количество концертов

Перемещаться в метро комфортно и безопасно По словам мэра Москвы Сергея Собянина в его Telegram-канале, в 2023 году сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в столичном метро оказали помощь около 70 тыс.
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