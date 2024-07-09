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Аргументы и Факты

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Полковник Алехин допустил затопление Харькова Киевом при продвижении ВС РФ

Полковник Алехин допустил затопление Харькова Киевом при продвижении ВС РФ

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Украина может подорвать две дамбы и затопить часть Харьковской области, в том числе и сам город, если Вооруженные силы РФ будут и дальше продвигаться в этом направлении.

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