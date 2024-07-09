Полковник Алехин допустил затопление Харькова Киевом при продвижении ВС РФ

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Украина может подорвать две дамбы и затопить часть Харьковской области, в том числе и сам город, если Вооруженные силы РФ будут и дальше продвигаться в этом направлении.
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