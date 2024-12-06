Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный автомобильный гороскоп за 9 - 15 декабря

Неделя не слишком удачна для вашего авто. Особенно если вы любитель дальних путешествий, так как поломки могут случаться тогда, когда расстояние от вас до ближайшей мастерской с механиками удовлетворительной квалификации достигнет максимального значения.
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