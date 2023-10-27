Почти три четверти внеплановых проверок бизнеса на Дальнем Востоке не согласованы прокуратурой

Из поступивших в органы прокуратуры дальневосточных регионов в текущем году более 4,8 тысячи заявлений органов контроля о проведении внеплановых проверок прокурорами отказано в согласовании по 3,5 тысячи материалов или 73%, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.
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