Почти три четверти внеплановых проверок бизнеса на Дальнем Востоке не согласованы прокуратурой

Из поступивших в органы прокуратуры дальневосточных регионов в текущем году более 4,8 тысячи заявлений органов контроля о проведении внеплановых проверок прокурорами отказано в согласовании по 3,5 тысячи материалов или 73%, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.