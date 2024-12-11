В России высказались об ответе на ракетную атаку Таганрога

Россия будет использовать все возможные средства, чтобы ответить на ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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