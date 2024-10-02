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Расчет «Искандера» уничтожил 60 командиров морской пехоты ВСУ

Расчет «Искандера» уничтожил 60 командиров морской пехоты ВСУ

До 60 командиров 37-й бригады морской пехоты ВСУ были уничтожены во время совещания в Херсонской области в результате удара расчета тактического ракетного комплекса «Искандер» ВС России, сообщила 1 октября пресс-служба Минобороны РФ.

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