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Газета.ру

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Mash Gor: в Дагестане без света остались более 30 тыс. жителей

Mash Gor: в Дагестане без света остались более 30 тыс. жителей

В Дагестане более 30 тыс. чел. остались без света, сообщает Mash Gor.По данным Telegram-канала, накануне днем в городе Избербаш молния попала в подстанцию.

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