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Девятого сентября в Уфе стартует конференция Маркетинг территорий

Девятого сентября в Уфе стартует конференция Маркетинг территорий

9 сентября 2026 года в Уфе в рамках Международного маркетингового форума «Маркетинговая среда. Новая реальность» пройдет конференция «Маркетинг территорий», на которой обсудят вопросы развития строительного рынка.

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