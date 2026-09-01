Девятого сентября в Уфе стартует конференция Маркетинг территорий

9 сентября 2026 года в Уфе в рамках Международного маркетингового форума «Маркетинговая среда. Новая реальность» пройдет конференция «Маркетинг территорий», на которой обсудят вопросы развития строительного рынка.
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