Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Методы счисления времени

Методы счисления времени

Рецензия рассматривает «Часослов» Надежды Жандр как многослойный роман о времени, страхе и размывании человеческой идентичности в пространстве тоталитарной власти.

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