Методы счисления времени

Рецензия рассматривает «Часослов» Надежды Жандр как многослойный роман о времени, страхе и размывании человеческой идентичности в пространстве тоталитарной власти.
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