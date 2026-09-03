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Венеция-2026: Сидни Суини и Виттория Черетти в "голых" платьях посетили гала-вечер Armani Beauty

Венеция-2026: Сидни Суини и Виттория Черетти в "голых" платьях посетили гала-вечер Armani Beauty

В рамках 83-го Венецианского кинофестиваля состоялся ужин, организованный Armani Beauty. Главными гостями мероприятия стали Сидни Суини, Виттория Черетти, Нина Добрев и потомок русского княжеского рода Николас Голицын.

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