Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Москва подала нам пример»: Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan

«Москва подала нам пример»: Китай аплодирует тому, как Россия арестовала активы американского банка JPMorgan

Валентин Катасонов: США больше не будут трогать «русские доллары» Арест в России активов и недвижимости американского финансового конгломерата JPMorgan Chase вызвал на Западе такой шок, что ни одно деловое СМИ Евросоюза и США об этом событии даже не сообщило, а вместо этого дружно подхватили отвлекающую тему — Russiagate (вмешательство Москвы в западные выборы).

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