Бывший регулятор Великобритании Росс возглавит надзорную организацию ЕС по ценным бумагам ESMA

Бывший финансовый регулятор Великобритании Верена Росс была выбрана государствами-членами Европейского Союза в качестве председателя органа по надзору за ценными бумагами блока ESMA после нескольких мБывший финансовый регулятор Великобритании Верена Росс была выбрана государствами-членами Европейского Союза в качестве председателя органа по надзору за ценными бумагами блока ESMA после нескольких месяцев торгов.