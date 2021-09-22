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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Бывший регулятор Великобритании Росс возглавит надзорную организацию ЕС по ценным бумагам ESMA

Бывший финансовый регулятор Великобритании Верена Росс была выбрана государствами-членами Европейского Союза в качестве председателя органа по надзору за ценными бумагами блока ESMA после нескольких мБывший финансовый регулятор Великобритании Верена Росс была выбрана государствами-членами Европейского Союза в качестве председателя органа по надзору за ценными бумагами блока ESMA после нескольких месяцев торгов.

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