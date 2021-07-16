Гороскоп на 16 июля 2021 года

ОВЕН Кое-чье поведение Вас сильно разочарует, и немудрено: Вы столько сделали для этого человека, а он(а) теперь делает вид, что все забыто и ничего не было! Но если кажется, что тут все не так однозначно, стоит прислушаться к внутреннему голосу.