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Савелий Коростелев о победах Большунова: «Когда есть лидер, всегда происходит такое легкое раздражение. Нужно приложить много усилий, чтобы его сместить»

– Очень тяжело втягиваться в сезон. Поэтому приходится разгоняться стартами. Будем раскручивать маховик.

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