Воздушная миссия НАТО учится воевать с Россией

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yumashev

Мы должны защищать наши интересы, тем более свободы передвижения ВМФ и защиты воздушного пространства. С этой целью уничтожать базы на территории стран НАТО, считая, что мы проводим оборонительную операцию против выпада НАТО. Например. Прояснить позицию Кубы в отношении базы США в Гуантанамо и при согласии стереть её с лица острова Свободы. Даже обсуждение этого вопроса с руководством Кубы отрезвит США.