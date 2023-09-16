Владислав МАКАРОВ Воздушная полицейская миссия НАТО в Прибалтике приступила к отработке атакующих действий и изучению тактики воздушного боя.
Воздушная миссия НАТО учится воевать с Россией
Комментарии
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y
yumashev
Мы должны защищать наши интересы, тем более свободы передвижения ВМФ и защиты воздушного пространства. С этой целью уничтожать базы на территории стран НАТО, считая, что мы проводим оборонительную операцию против выпада НАТО. Например. Прояснить позицию Кубы в отношении базы США в Гуантанамо и при согласии стереть её с лица острова Свободы. Даже обсуждение этого вопроса с руководством Кубы отрезвит США.
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