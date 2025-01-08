Пентагон заверил, что приход Трампа к власти не отразится на международной помощи Украине

© AP Photo/ Kevin Wolf Представитель высокого ранга военного министерства США выразил уверенность в том, что работа западных стран по укреплению военных возможностей Киева "продолжится в том или ином виде" ВАШИНГТОН, 8 января.
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