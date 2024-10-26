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Разрушение туннеля «Хезболлы» в Израиле приняли за землетрясение

Разрушение туннеля «Хезболлы» в Израиле приняли за землетрясение

Израильское командование тыла активировало необычные оповещения о землетрясении в десятках населенных пунктов на Голанских высотах, в Хайфе и районе Крайот, 26 октября сообщает Arutz Sheva.

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Комментарии
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Александр Ягодин
Вы понимаете, что система T’ruah, это дорогая пустышка? Заседание Комиссии Кнессета 2017 г. признало, что эта система не сохранит жизнь людей в радиусе до 20 - 50 км от эпицентра. Зато Израиль не дал финансирование на метод прогноза землетрясений, прошедший и экспертизы и испытания... вот только этот метод разработал и доказал одиночка-геофизик.  Что вам лучше: метод института, который не сохранит вам жизнь или метод прогнозирующий землетрясение за десяток часов и уже успешно прошедший экспертизы и испытания, в том числе и Комитетом по подготовке Израиля к землетрясению (2019)?
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19 час.
Александр Ягодин
Для института геологии я предлагаю использовать мою методику для того, чтоб ваш сигнал можно было подать за минуты до начала толчка в эпицентральной зоне и полностью исключить ошибочные предупреждения так-как у моей методики достоверность 95 - 100%, доказанная полугодовыми испытаниями под контролем Российского экспертного совета и экспертам ОНЗ РАН, США, Европы. Надо использовать оба метода в комплексе и тогда можно полностью избежать жертв. Посмотрите в документах благодарность руководителя спасательных работ в Непале (2015).
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19 час.

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