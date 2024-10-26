Разрушение туннеля «Хезболлы» в Израиле приняли за землетрясение

Александр Ягодин

Вы понимаете, что система T’ruah, это дорогая пустышка? Заседание Комиссии Кнессета 2017 г. признало, что эта система не сохранит жизнь людей в радиусе до 20 - 50 км от эпицентра. Зато Израиль не дал финансирование на метод прогноза землетрясений, прошедший и экспертизы и испытания... вот только этот метод разработал и доказал одиночка-геофизик. Что вам лучше: метод института, который не сохранит вам жизнь или метод прогнозирующий землетрясение за десяток часов и уже успешно прошедший экспертизы и испытания, в том числе и Комитетом по подготовке Израиля к землетрясению (2019)?