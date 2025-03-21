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Царьград

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Боец "Апостол" спас команду, отбив украинский дрон головой во время ротации

Боец "Апостол" спас команду, отбив украинский дрон головой во время ротации

Боец "Апостол" из состава российских войск "Север" отразил атаку украинского дрона во время ротации. Используя смекалку, он отбил беспилотник головой, предотвратив угрозу для своих сослуживцев на открытой местности.

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