В Тыве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на Шагонарской ТЭЦ

РИАМО - 6 мар. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения после взрыва на Шагонарской ТЭЦ. Происшествие случилось в отсеке теплоподачи, который располагается отдельно от котельной, сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.
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