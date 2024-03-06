В Тыве ввели режим ЧС регионального значения после аварии на Шагонарской ТЭЦ

РИАМО - 6 мар. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения после взрыва на Шагонарской ТЭЦ. Происшествие случилось в отсеке теплоподачи, который располагается отдельно от котельной, сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.