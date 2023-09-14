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Губернатор ХМАО Комарова присвоила известному нефтянику почетное звание после смертельного ЧП на его месторождении

Губернатор ХМАО Комарова присвоила известному нефтянику почетное звание после смертельного ЧП на его месторождении

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова присвоила президенту «Независимой нефтегазовой компании» звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

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