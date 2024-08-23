«Ъ»: жители Ейска судятся с Минобороны после падения Су-34 на многоэтажный дом

Ейский городской суд Краснодарского края частично удовлетворил три иска к структуре Минобороны от семей, пострадавших в результате падения самолета Су-34 на многоэтажный дом 17 октября 2022 года, узнал "Коммерсантъ" ("Ъ").
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